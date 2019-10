Sentite Pioli: “Mai avuta una presenza così assidua della società come al Milan”

Conferenza stampa a 360° quella che ha visto protagonista il tecnico del Milan (ed ex viola) Stefano Pioli. Tra gli argomenti trattati, c’è anche l’aspetto societario: “Non ho mai avuto una presenza così assidua e continua in carriera da parte della dirigenza come qui al Milan. C’è sostegno e supporto per me e per i giocatori da persone di grande competenza che aiutano la squadra a crescere”. A qualcuno fischieranno le orecchie? Forse sì… E INTANTO CORVINO SOSTIENE DI AVER PRESO LUI LA DECISIONE DI ANDARSENE DALLA FIORENTINA