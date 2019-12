Sensi, si allungano ancora i tempi: 2019 finito, salta Firenze. Adesso a centrocampo due ex viola

Antonio Conte aveva trattenuto Borja Valero in estate, quando si parlava di un possibile ritorno in viola. Pochissimo spazio fin qui, ma adesso la squadra nerazzurra dovrà fare i conti con le assenze congiunte di Barella, Gagliardini e Sensi. Per il folletto ex Sassuolo, riporta Sky Sport, l’infortunio allo psoas è davvero fastidioso e il 2019 sembra proprio finito. Fino alla partita col Napoli, la prima del 2020, Brozovic e i due ex viola Vecino e Borja Valero dovranno fare gli straordinari, per battere Roma, appunto Fiorentina e Genoa prima della sosta.