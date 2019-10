Sensi K.O., niente Nazionale per il centrocampista nerazzurro

Oltre al danno la beffa per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, fra i più in forma nella squadra di Conte, oltre alla sconfitta di ieri con la Juventus è stato costretto a uscire al 34′ per un infortunio muscolare. Tradotto: niente azzurro per lui, così come niente lavoro a Coverciano in vista degli impegni contro Grecia e Liechtenstein verso la qualificazione a Euro 2020. Da domani comincerà a lavorare per il prossimo ritorno in campo. Il CT Mancini dovrà fare le sue valutazioni verso la partita con gli ellenici.

