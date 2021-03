Scontri Fiorentina-Napoli del 2019, condannati dieci ultras partenopei

Quattordici assoluzioni e dieci condanne, da parte del Tribunale di Firenze, nei confronti di 24 tifosi azzurri fermati in occasione di episodi di violenza verificatisi a margine della partita di serie A tra Fiorentina e Napoli, nel febbraio del 2019. Le condanne riguardano i passeggeri di un minivan a bordo del quale le forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione, trovarono bombe e petardi. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione online de LaNazione.it. Assolti invece i 14 tifosi napoletani che, secondo la ricostruzione della Procura, armati di bastoni si stavano indirizzando verso la curva Fiesole per scontrarsi con i supporter viola. Un contatto, si legge, sventato grazie all’intervento delle forze dell’ordine. I 14 assolti erano tutti accusati di possesso di materiale atto ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. La Procura aveva chiesto pene che variavano da 8 mesi a un anno di reclusione. A due delle persone condannate per possesso di materiale atto ad offendere è stato anche contestata la violazione di un provvedimento di daspo a cui erano sottoposti.

