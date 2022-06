Sconcerti su Italiano: “Credo che si abbia avuto molta paura per poco”

"A mio avviso si è parlato troppo dello stipendio di Italiano e poco della squadra. Spero che da ora in avanti si parli di giocatori"

Il noto giornalista ed opinionista Mario Sconcerti è intervenuto su Rtv38 per parlare del rinnovo di mister Vincenzo Italiano.

"Italiano ha fatto un ottimo lavoro. Alcuni spazi vuoti sono rimasti e la società deve approfondirli. Siamo arrivati in fondo con soddisfazione reciproca. Italiano ha un raddoppio rispetto allo stipendio dello scorso anno. Credo che si abbia avuto molta paura per poco. A mio avviso si è parlato troppo dello stipendio di Italiano e poco della squadra. Spero che da ora in avanti si parli di giocatori"