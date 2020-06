Sconcerti: “C’è troppa Fiorentina a Firenze”. E la paragona all’Inter di Conte

Mario Sconcerti a TMW Radio ha fatto un ragionamento un po’ sibillino sull’Inter, tirando in ballo anche la Fiorentina. Queste le parole dell’opinionista:

C’è troppo Conte nell’Inter. Così come c’è troppa Fiorentina a Firenze, è la stessa cosa e infatti non facciamo mai niente. Non c’è dubbio che il fallimento sia di Conte, anzi per me è meglio Marotta di lui, che dà troppi comandamenti e vuole che tutti facciano quello che dice lui. Ha una grossa squadra che non può essere terza in campionato ed eliminata ovunque.