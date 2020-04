Sconcerti: “Calendario Serie A? Inutile discutere, dipende dal virus. Serie C? Una malattia”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le ultime del calcio italiano:

Il mondo del calcio sta usando questa nenia del calendario come unico argomento, come se fosse calciomercato. Qui dipende solo dal virus e non da tutti quelli che discutono. L’impatto della crisi sulla Serie C? Quel mondo è una delle malattie del calcio da decenni. Da anni vediamo fallimenti e penalizzazioni legate ai mancati pagamenti che fanno capire che c’è qualcosa di non sopportabile. Il Coronavirus dà una spallata, ma non è alla base del problema, e idem per i dilettanti.