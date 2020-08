Schira: “Situazione Chiesa paradossale. Piatek vuole l’Italia, su Javi Martinez…”

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare le ultime notizie in ottica Fiorentina:

Dobbiamo tenere in considerazione che siamo in una fase esplorativa del mercato. Si fanno tanti nomi ma questo è il momento dei meeting e non delle chiusure. Piatek manda segnali incoraggianti verso l’Italia, vorrebbe tornare. Javi Martinez è stato proposto ed è in uscita dalla Germania, guadagna più di 4 milioni ed ha ancora un anno di contratto. La famiglia tuttavia preferirebbe un ritorno in Spagna. Può essere un uomo di esperienza da affiancare ad un giovane. Samuele Ricci dell’Empoli è un grande talento, ha tutte le potenzialità per una carriera importante. Corsi chiede 15 milioni, c’è tanta concorrenza. Futuro Chiesa? La situazione attorno al giocatore è paradossale. La Fiorentina lo valuta intorno ai 70 milioni. Il Milan è interessato ma non ha forza economica, mentre Inter e Juventus in quel ruolo hanno già comprato Hakimi e Kulusevski. Ad oggi una cessione alle condizioni della Fiorentina è complicata.