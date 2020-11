Schiattarella: “Se giocheremo da Benevento, faremo punti contro la Fiorentina”

Intervistato dal portale Ottopagine, il centrocampista del Benevento, Pasquale Schiattarella, ha parlato anche della partita contro la Fiorentina, in programma domenica 22 novembre alle 12.30 al Franchi:

Ho letto tante cose in questi giorni, è fuori strada chi pensa che la prestazione derivi dal modulo e dalla tattica. Per quanto mi riguarda il futuro è nelle nostre mani: se giocheremo da Benevento possiamo portare a casa punti anche da Firenze, viceversa siamo destinati a fare sempre passi indietro come accaduto con lo Spezia. L’obiettivo è la salvezza, se l’avvio di stagione aveva illuso qualcuno non è un nostro problema. E ‘il primo anno di A, ci sono avversarie attrezzate e di grande livello. Le difficoltà per una matricola sono sempre tante, in questo ci sono delle analogie. Siamo consapevoli che il Benevento dovrà lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata per salvarsi. Con la giusta predisposizione a soffrire, sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ai ragazzi ho detto che, anche ai tempi della Spal, per oltre un mese non vincemmo ma ci siamo salvati.