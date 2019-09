Scarnecchia colpito da Veretout: “L’avevo visto alla Fiorentina, non lo ricordavo così forte”

L’ex Roma Roberto Scarnecchia a TMW parla di Veretout, passato in estate dalla Fiorentina alla squadra giallorossa:

La Juve è al primo posto poi ce ne sono tre-quattro che lotteranno per il secondo posto. Sì, anche la Roma può essere da secondo posto. Ripeto, è stato trovato un assetto importante. Veretout ad esempio lo avevo visto nella Fiorentina ma non me lo ricordavo oltre che tecnicamente anche agonisticamente così forte. Avrà fatto 500 km domenica…