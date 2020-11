Sarri-Juve, no alla risoluzione. Frenata dopo la mancata chiamata da Firenze

Su calciomercato.com si parla della trattativa tra la Juventus e Maurizio Sarri per la risoluzione anticipata del contratto. Una situazione che sembrava a buon punto, ma che si è bloccata per volontà del tecnico toscano, rappresentato da Fali Ramadani. Il giornalista Nicola Balice, che si occupa delle vicende bianconere, scrive che Sarri avrebbe fatto “sconti” alla Juve solo di fronte alla concreta possibilità di ripartire subito con una nuova avventura. “Nello specifico era la Fiorentina ad essersi fatta sotto, salvo poi cambiare direzione verso Cesare Prandelli. Resta viva, vivissima l’idea di un Sarri per il salto di qualità del club di Rocco Commisso, ma in futuro” si legge nell’articolo.