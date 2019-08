Sarri in dubbio per l’inizio di campionato: ha la polmonite

La partita che alzerà il sipario sulla Serie A edizione 2019/2020 sarà Parma-Juventus, in programma sabato alle 18. Ma i Campioni d’Italia in carica rischiano di giocare la prima gara di campionato senza il loro allenatore: Maurizio Sarri, infatti, ha la polmonite e si sta sottoponendo in questi giorni ad una terapia antibiotica per guarire il prima possibile. Il neo-tecnico bianconero, tra l’altro, aveva già saltato a causa delle sue non perfette condizioni di salute le ultime due uscite della Juventus: l’amichevole in famiglia a Villar Perosa e il match di sabato scorso contro la Triestina.