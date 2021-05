Saponara: “Lo Spezia merita la salvezza, se avessimo perso col Verona…”

Ecco le parole del centrocampista di proprietà della Fiorentina

Quasi man of the match, nel senso che il suo ingresso ha cambiato sicuramente la storia di Verona-Spezia, giocata questo pomeriggio. Il viola in prestito Riccardo Saponara è entrato nel corso della ripresa e poco dopo ha siglato il gol pesantissimo dell'1-1. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Se arriverà la salvezza sarà una stagione magica. Voglio aiutare la squadra e sono entrato arrabbiato, volevo dare il mio contributo. Oggi abbiamo fatto una grande partita, il mio gol è pesante perché se oggi avessimo perso tutto sarebbe stato più difficile. Devo assolutamente dare il mio contributo. Ora arrivano partite importanti: non so quanti punti serviranno, ma abbiamo bisogno ancora di altri. Il calendario è difficile e ogni gara pesa tantissimo. Ci meritiamo questa salvezza".