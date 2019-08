Saponara, debutto con assist nella vittoria del Genoa contro la Reggio Audace

(ANSA) – GENOVA, 8 AGO – Settima amichevole per il Genoa impegnato stasera al Mirabello di Reggio Emilia contro i granata locali che hanno festeggiato i 100 anni dalla fondazione. Genoa che ha vinto 2-1 la sfida in una serata resa difficile dalla canicola. Per la squadra di Andreazzoli esordio dal primo minuto per Riccardo Saponara, in campo oltre un’ora. In panchina con i compagni anche Schone, per il quale si stanno completando le pratiche del trasferimento. Genoa schierato con il 3-5-2 e la coppia Pinamonti-Kouamé in attacco, ma il gol del vantaggio arriva da un centrocampista, Ghiglione, su assist di Saponara al 35′. Nella ripresa i padroni di casa cambiano 9/11simi della squadra, mentre Andreazzoli prosegue con gli stessi sino al 72′. E, proprio Pinamonti, finalizza all’8 un contropiede di Kouamé per il raddoppio. Nel finale anche il tecnico rossoblù, atteso domani da un’altra amichevole contro la Massese, inserisce nove elementi e sfiora il terzo gol con Pandev prima che Haruna, al 37′ accorci le distanze di testa.

