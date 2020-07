Sannino affonda: “Chiesa è solo un ragazzino, fortunato ad essere nella Fiorentina”

Mister Beppe Sannino ci va giù duro nei confronti di Federico Chiesa, protagonista di un gesto polemico dopo il gol di Cutrone ieri sera. Queste le sue parole a tuttomercatoweb:

Chiesa è un ragazzino. Facciamo arrivare troppo presto a sentirli fenomeni. Ma tutte le domeniche devi dimostrare. Si è parlato troppo presto di Chiesa e anche di Zaniolo senza nulla togliere alle loro qualità. Maldini ha detto che se non giocava con campioni come Baresi e Ancelotti non so se se poteva diventare così. Tu Chiesa giochi in viola e sei già fortunato ad essere il big della Fiorentina. non accetto i musi. Chiesa è ancora ragazzino e deve dimostrare.