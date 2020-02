Sandrelli: “Tridente? Il problema è il centrocampo, né carne né pesce”

Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Beppe Iachini è tormentato da un dubbio, ovvero se far giocare Chiesa esterno con due punte di peso oppure continuare così. Contro il Milan Federico è stato fantastico sulla fascia, da solo ha ribaltato la partita. Purtroppo la Fiorentina a centrocampo non è ne carne ne pesce. Non abbiamo palleggio e non riusciamo a fare filtro con continuità. Sbagliando tanto in costruzione riesci a fare poco davanti, è difficile arrivare in porta. Se lasci prendere fiducia all’Udinese diventa pericolosa. Avere più peso davanti sarebbe positivo. Cutrone sa fare l’uomo d’area di rigore benissimo ma Vlahovic è più completo. Quest’ultimo lo vedo meglio in trasferta. Giocare a porte chiuse può diventare un vantaggio per i più giovani, ma sarà il campo a parlare.