Sandrelli: “Squadra inesistente ed inconsistente, Vlahovic deve giocare”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Massimo Sandrelli, queste le sue dichiarazioni:

Domenica è stata una domenica bestiale, la squadra è apparsa inesistente ed inconsistente fin dall’inizio. Abbiamo perso su tutti i fronti, atletico, tecnico e mentale. Sono stati messi in evidenza tutti i limiti della campagna acquisti estiva. Ribery è l’unico valore aggiunto della squadra, senza di lui è dura. Badelj in questo momento è un giocatore inutile, il centrocampo è debole e senza alternative. Il croato lo ricordavo in maniera diversa, perde palla troppo spesso ed azzarda pochissimo giocate decisive. Davanti siamo eccessivamente anarchici, Chiesa si intestardisce a saltare l’uomo perchè non ha alternative. Senza il campione francese non ha nessuno con cui scambiare. Lirola è un altro problema, doveva rendere molto di più a fronte di un investimento molto importante. Vlahovic adesso deve giocare, per ragioni tecniche e patrimoniali è necessario far giocare lui al posto di Boateng.