Sandrelli: “Molto ottimismo sui tempi dello stadio. Consiglio cautela a Commisso”

Massimo Sandrelli, giornalista che conosce bene l’ambiente politico intorno a Firenze si è espresso così ai microfoni di Radio Bruno:

Gli avvenimenti di ieri sono un vero e proprio colpo di coda del sindaco Nardella. Così facendo ha messo a posto in qualche modo la situazione che si era creata, venendo incontro alle esigenze e alle domande della società. Lo stadio lo si può fare a Firenze, in un’area che nasce da un’idea dell’amministrazione Renzi. Idea che si ispira all’intento dei Della Valle di volumizzare lo spazio con opere integrative e commerciali. Questa è una dichiarazione di disponibilità, anche se c’è molto ottimismo sui tempi; per questo mi sento di consigliare Commisso e Barone, non adusi alla burocrazia italiana, di essere cauti. Un altro problema riguarda la riconversione dello stadio Franchi che non può essere dismesso, qui però si entra in un ambito che poco interessa ai tifosi viola e soprattutto a Commisso.