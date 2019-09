San Paolo, il Napoli attacca il Comune: “Ecco come sono ridotti gli spogliatoi” (VIDEO)

Tra il Napoli calcio ed il Comune non corre buon sangue e la polemica tra De Laurentiis e il sindaco si trascina da tempo. Stavolta però a riaccendere la miccia ci ha pensato Carlo Ancelotti che attraverso un comunicato ieri sera si è definito “indignato” per il ritardo dei lavori, in particolare negli spogliatoi, parlando anche di “scorrettezza e disprezzo” da parte di chi doveva completarli. Stamattina il Napoli ha pubblicato anche alcune immagini registrate ieri pomeriggio, mentre dalle istituzioni hanno replicato stizziti che la scadenza era fissata domani e che per domani tutto sarà pronto (sabato c’è Napoli-Samp). Chi avrà ragione?