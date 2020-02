Sampdoria-Fiorentina, le quote dei bookmakers: equilibrio (quasi) assoluto

Equilibrio assoluto, o poco ci manca. Questa, in estrema sintesi, la previsione dei bookmakers per Sampdoria-Fiorentina in programma domani a Marassi. Le quote per la vittoria blucerchiata, infatti, oscillano tra 2,75 e 2,80. Più o meno le stesse quelle per la vittoria viola: 2,70-2,76. Il pareggio è giudicato come risultato meno probabile: 3,00-3,10.