Samir: “Non è vero che il Franchi è stregato per noi. Ribery incredibile”

Il difensore dell’Udinese Samir ha parlato al Gazzettino sul momento dei friulani e anche sulla gara con la Fiorentina:

Firenze campo stregato? Non dobbiamo pensare a questo, perché ogni partita ha una storia sua. Da quando sono qui abbiamo avuto opportunità di vincere al Franchi, solo che non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo restare concentrati e riproporre quanto fatto domenica contro il Parma. Già partire con quell’atteggiamento sarà importante. Ribery? È sempre molto forte. Lo vedevo in campo già quando ero giovane, e l’ho ammirato soprattutto nel Mondiale 2006, perso in finale contro l’Italia, e in quello del 2010, quando eliminò proprio il Brasile. Me lo ricordo bene al Bayern Monaco, ha una qualità incredibile, anche se la Fiorentina non è solo lui. Dobbiamo stare attenti a ognuno di loro.