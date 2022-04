Salernitana-Venezia, la Lega ha deciso: slitta la data del recupero

Il ricorso al CONI presentato dai lagunari ha spinto i vertici del campionato di massima serie a seguire la strada della prudenza

La Lega di Serie A ha deciso di modificare la data in cui verrà recuperata Salernitana-Venezia, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno. Il match dell'Arechi, inizialmente in programma il 27 aprile alle 18, si recupererà giovedì 5 maggio, sempre alle 18.