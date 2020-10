Salah, grande gesto: difende un senzatetto preso di mira e gli lascia 100 sterline

Sta facendo il giro del mondo l’ultima prodezza di Momo Salah, ma stavolta non sul campo da gioco. L’egiziano ex Fiorentina, ora stella del Liverpool, si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà prendendo le difese di un senzatetto preso di mira da un gruppo di malintenzionati. L’episodio risale a qualche giorno fa ma grazie alle immagini delle telecamera della stazione di servizio in questione, è diventato di dominio pubblico con la testimonianza dell’altro protagonista: “Mo è stato meraviglioso quanto lo è per il Liverpool in campo – ha raccontato al Sun – Ha sentito quello che mi diceva un gruppo di ragazzi, poi si è rivolto a loro dicendo: “Potreste essere voi tra qualche anno”. Mi sono reso conto di non avere allucinazioni solo quando mi ha incredibilmente passato una banconota da 100 sterline. Che autentica leggenda!”.

