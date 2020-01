Sabato torna la ‘Tombola’ Viola al VC Romagna M.Briganti

Sabato 04 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo Culturale Karl Marx sito in Forlì Viale Matteotti 23 si svolgerà la tradizionale “ Tombola Viola ” organizzata dal Viola Club Romagna “ Marco Briganti”. Per l’occasione la sala tombola sarà a completa disposizione dei soci del Club, dei loro parenti, amici e simpatizzanti viola romagnoli e non. Si terranno 5 tombole: ad ogni tombola sarà premiata la cinquina, la decina e la tombola. Nel caso di due o più vincitori sarà effettuata un’estrazione e risulterà vincitore chi pescherà il numero più alto. Nella prima tombola saranno messi in premio oggetti adatti ai bambini. Nelle successive quattro tombole saranno messi in premio oggetti ed alimentari adatti agli adulti. Inoltre a fine serata ci sarà un ricco buffet offerto dal Club. Sarà l’occasione per scambiare fra tutti gli intervenuti, i dovuti auguri di Buone Feste. A tutti coloro che fossero impossibilitati a partecipare, il Consiglio Direttivo anticipatamente augura un Felice Anno Nuovo.

Nell’occasione si rammenta che la sede sociale riaprirà dopo la pausa festiva lunedì 06 gennaio 2020.

Il Consiglio Direttivo del Viola Club Romagna “MARCO BRIGANTI”