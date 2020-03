Rugani e il Coronavirus: “Una botta, ma ora sto bene”

Il “calciatore 1”, il primo contagiato della Serie A ha fatto sentire la sua voce. Serena, anzi ottimista come è giusto che sia perché Daniele Rugani, positivo al coronavirus, è ancora asintomatico: superato questo incubo, tornerà a fare ciò che ama vestito di bianco e nero. “Sto bene, voglio tranquillizzare tutti, non ho mai avuto i sintomi gravi di cui si legge in giro e mi ritengo fortunato – ha detto nella sua stanzetta del J Hotel, in cui passa una strettissima quarantena in solitario –. Lì per lì è stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente e spero sia servito a sensibilizzare tutti, soprattutto chi non aveva capito la gravità di questo problema”. Rugani – come riporta gazzetta.it – ha partecipato, ovviamente in collegamento, a una puntata di “A casa con la Juve”, format di Juventus Tv.