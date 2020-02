Rossitto sicuro: “Commisso riporterà la Fiorentina in Champions”

Doppio ex di Fiorentina e Udinese, Fabio Rossitto è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Se rivedremo una Fiorentina in Champions come ai miei tempi? Commisso mi dà l’impressione di essere un grandissimo personaggio che vuol costruire qualcosa di importante a Firenze. I tifosi viola possono essere ottimisti perchè non è venuto qui per fare un giro, ma per fare le cose in grande. Giocare a porte chiuse? E’ triste. Sarà una partita aperta, l’Udinese deve far punti ma anche la Fiorentina non può permettersi passi falsi”.