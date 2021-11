Rossi si presenta alla Spal: “Questa è la mia vita, non ho pensato ad un piano B”

Giuseppe Rossi torna in Italia da calciatore e ci prova con la Spal: "Ho perso troppi anni con gli infortuni e quindi voglio rifarmi"

"Questa è la mia vita, vivo per questo, ogni pensiero era per il ritorno in campo, ogni giorno avevo questo chiodo fisso nell'allenarmi e la voglia di tornare era sempre maggiore". Così Giuseppe Rossi si è presentato da nuovo calciatore della Spal. "Se ho mai pensato a un dopo o a un piano B? Non l'ho ancora pensato - racconta in conferenza stampa - ho paura di pensarlo soprattutto perché mi piace troppo questo mestiere. Mi sono dato alla tv ma non sono bravo, mi sono dato alla ristorazione ma non sono bravo: sono un calciatore, ho 34 anni, ho perso troppi anni con gli infortuni e quindi voglio rifarmi".