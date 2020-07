Il difensore del Lecce Luca Rossettini è stato ricoverato in ospedale per accertamenti a causa del persistere di uno stato febbrile. I test sierologici ed il tampone hanno escluso per fortuna la positività al Coronavirus, ma la febbre non passa e per questo motivo il centrale di Fabio Liverani resterà presso il nosocomio della città salentina per ulteriori accertamenti diagnostici. Lo riporta gazzetta.it.