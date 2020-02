Roma, Petrachi esplode: “Quante ca**te su di me. Friedkin non è Paperon de’ Paperoni”

Momento difficile per la Roma e toni molto tesi durante la conferenza stampa di Gianluca Petrachi. A margine della presentazione dei nuovi acquisti di gennaio (Ibanez, Villar e Perez), il diesse giallorosso ha detto: “La Roma ha fatto una vera e propria rivoluzione in estate, con venti cessioni e quattordici acquisti. E quando ci sono le rivoluzioni qualcosa può venire bene, qualcosa meno. La Roma adesso è in difficoltà, e io ero preparato a tutto questo. Sicuramente non ero preparato alle calunnie e alle falsità che escono fuori. Prima cazzata: “Petrachi viene bacchettato da Dzeko che chiede più qualità”, niente di più falso. Seconda cazzata: si dice che io sia stato convocato dal gruppo Friedkin perché sotto esame. Una inesattezza totale, volevano sapere le future spese del club” ha detto Petrachi. Infine sul cambio societario: “Ho spiegato ai calciatori che potrebbe succedere qualcosa, ma potrebbe non accadere nulla. Non pensate che arriva Paperon de Paperoni e compra chissà quali giocatori. Il progetto è partito 6 mesi fa e non cambia con il passaggio di proprietà”.