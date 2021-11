Roma, perdite per 185 milioni. Friedkin pronto a ripianare il bilancio

La proprietà americana del club giallorosso continuerà ad investire pesantemente

Come riporta gazzetta.it, il cda della Roma ha approvato quest'oggi un bilancio chiuso con perdite da 185,3 milioni di Euro e dunque proprio per questo si rende necessario per il proprietario del club, Dan Friedkin, un aumento di capitale di 460 milioni da qui al dicembre 2022. L'imprenditore statunitense, comunque, non teme la situazione e vuol continuare ad investire. Questo, grazie anche al Decreto Liquidità post-Covid, per mezzo del quale le perdite potranno essere depurate con gli utili entro il 2026 e ciò autorizza una situazione di relativa tranquillità e fiducia in quel di Trigoria.