Roma, Pedro: “Possiamo arrivare quarti, ora pensiamo alla Fiorentina”

Intervenuto a Sky Sport dopo lo 0-0 contro il CSKA Sofia in Europa, l’attaccante della Roma, Pedro, ha citato anche la Fiorentina, avversaria della squadra giallorossa domenica alle 18 all’Olimpico (parole riprese da forzaroma.info):

Se possiamo arrivare quarti? Assolutamente sì, è un obiettivo che abbiamo tutti in mente. Dobbiamo pensare che non esistono partite facili, in Italia e in Coppa. Dovremo essere sempre concentrati per provare a vincere una partita alla volta. Abbiamo la squadra per stare davanti, oggi non siamo stati pazienti. Dovevamo creare più occasioni per provare a vincere. Ora pensiamo alla Fiorentina.