Roma, estate tormentata: dopo l’International Champions Cup salta anche il ritiro di Pinzolo

Dopo la rinuncia alla partecipazione all’International Champions Cup, la Roma cancella anche il ritiro di Pinzolo. Con un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato variazioni alla propria preparazione estiva. Con tutta probabilità, si tratta di una mossa collegata alle novità attese sul caso Milan. I giallorossi, con l’esclusione dei rossoneri dalle coppe, eviterebbero i preliminari di Europa League e accederebbero direttamente alla fase a gironi allenandosi nel centro sportivo di Trigoria.

Una beffa, se si pensa che la Fiorentina ha preso il posto della squadra della capitale proprio perché doveva disputare il secondo turno di Europa League in concomitanza della tournée in Nord America. Adesso anche i tifosi resteranno a bocca asciutta: “Ci scusiamo con i tifosi, il Comune di Pinzolo, con l’APT di Pinzolo-Madonna di Campiglio, con Trentino Marketing e con tutte le strutture che si erano preparate in tempi record ad accogliere la squadra e i suoi fan. Il Trentino è uno storico partner dell’AS Roma, con il quale ci auguriamo di poter tornare a collaborare molto presto”.