Roma e Lazio verso la ripresa: “Sì dal 6 maggio in forma individuale”

Buone notizie anche per la Roma e per la Lazio in una giornata contraddistinta dalla possibilità di tornare ad allenarsi nei centri sportivi dalla prossima settimana. A confermarlo è arrivata l’ordinanza della Regione: “Dal 6 maggio 2020 sarà consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP oltre che dalle rispettive federazioni, rispettando le norme di distanziamento sociale e senza assembramenti in strutture a porte chiuse”.