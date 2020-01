Profilo Instagram hackerato per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca? Il mister portoghese ha cercato di sgonfiare il caso del giorno della Capitale sponda giallorossa, riferendosi al suo ipotetico mi piace che era comparso ad un post di un tifoso romanista. Scrivendo sul noto social, il supporter della Roma aveva chiesto al club la cessione di Alessandro Florenzi, visto che il capitano giallorosso nelle ultime uscite della squadra è apparso sottotono, diventando il bersaglio di diverse critiche e polemiche. Oggi invece il caso social, con Fonseca che però ha fatto sapere di non aver neppure aperto Instagram in giornata e di non sapere niente del post scritto dal tifoso giallorosso. Lo racconta gazzetta.it.