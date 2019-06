Roggi taglia corto: “Chiesa? Ha un contratto, lo rispetti”. E su De Rossi…

Il procuratore ed ex viola Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Commisso è arrivato adesso. Più che sui ruoli dirigenziali mi concentrerei sulla squadra, perché c’è tanto lavoro da fare. Chiesa? In base alla durata del contratto non ci sarebbe neanche da ragionare. Lui può fare accordi con 10 società, ma serve comunque il via libera della Fiorentina. De Rossi come Ambrosini? A quei tempi c’erano altri obiettivi. La Fiorentina puntava sui parametri zero perché si preparava alla cessione della proprietà, ma il meglio tra gli svincolati non sarà mai il meglio pescato dall’U21, giusto per fare un esempio”. COMMISSO CONFERMA: “PARLERO’ CON FEDERICO, VOGLIO TENERLO”