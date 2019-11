Rog: “Siamo un grande gruppo. Il 5-2? Non abbiamo festeggiato più di tanto”

Il centrocampista croato del Cagliari, ex obiettivo di mercato anche della Fiorentina, Marko Rog ha parlato a Sky Sport della vittoria ottenuta contro i viola:

Non abbiamo avuto il tempo di festeggiare negli spogliatoi a dir la verità, ma ci godiamo comunque il momento e speriamo di continuare così. Siamo un grande gruppo ed in campo riusciamo a fare quello che proviamo in allenamento col mister. Nainggolan? Il suo arrivo prima e la sua presenza ora è un continuo stimolo per tutti. Possiamo ancora crescere molto.