Rocio: “Odriozola meglio di Venuti. Spero che Callejon si sia sbloccato”

La moglie di Borja Valero è scettica sull'arrivo di Berardi: "A gennaio il Sassuolo non te lo dà"

Così Rocio Rodriguez, opinionista del Pentasport, sul momento della Fiorentina e sugli spagnoli viola: "Odriozola? Non so perchè non gioca titolare da 3 partite. Venuti è un buon giocatore, ma io vedo meglio Odriozola. Spero che questa partita abbia dato un po' di fiducia a Callejon e che ora inizi a giocare come sa".