Rocco ha ragione: lo Stadio di proprietà è fondamentale. I numeri confermano

L’obiettivo di Commisso è chiaro: la crescita del club. Ma, per farlo, oltre agli investimenti sul mercato, è necessario creare delle strutture idonee, senza le quali diventa quasi impossibile l’obiettivo sopraccitato. Rocco lo sa bene e, dopo il Centro Sportivo, vuole assolutamente costruire anche il nuovo Stadio.

Il Franchi è un pezzo di storia importante di Firenze. Vero. Ma un restyling dell’impianto avrebbe tempi e costi eccessivi, paragonati a quelli necessari per costruirne un nuovo. Non in termini assoluti, ma certamente in termini di opportunità e di ragionevolezza dell’investimento. E’ lo stesso discorso che stanno facendo ormai da mesi sia Milan che Inter con riferimento a San Siro. Una struttura vecchia, seppur ristrutturata, non avrà mai lo stesso valore e appeal di una nuova: né sul fronte sponsor, né sul fronte ricavi.

Dunque, il progetto di Rocco è chiaro: una nuova struttura, che attiri sponsor, e che di conseguenza porti al club maggiori entrate e maggiore prestigio. In fin dei conti, i numeri parlano abbastanza chiaro: per citare un caso italiano, la Juventus in poco più di 8 anni dalla nascita dello Stadium, ha incassato oltre 400 milioni, senza considerare i soldi che riceve dallo sponsor Allianz (negli ultimi giorni il club bianconero ha raggiunto un accordo con Allianz per il prolungamento della sponsorizzazione fino al 2030: un’operazione da circa 103 milioni di euro).

E se guardiamo agli altri campionati, l’impatto di uno stadio di proprietà in termini di ricavi è ancora più dirompente: il Barcellona l’anno scorso ha incassato ben 159 milioni, il Real Madrid 145 e il Manchester United 121.

Certo, sono realtà sicuramente più grandi della Fiorentina. Ma è risaputo che gli investimenti generano ricavi e i ricavi generano risultati. E questo Rocco lo sa benissimo.