Rocchi ammette: “Oggi mancano un po’ gli Arbitri con la A maiuscola”

Gli arbitri stanno portando in fondo una stagione orrenda, mentre il Var continua a far discutere invece di placare le polemiche

Gianluca Rocchi , ex arbitro e designatore per i campionati di Serie A e B, ha parlato dal palco dell'auditorium di Coverciano in occasione dell'evento in onore della memoria del fischietto Concetto Lo Bello:

"Ci tenevo ad essere qui, visto che sono a lezione con gli arbitri di Serie C per istruirli in vista dei playoff dove verrà introdotto il Var. Il Var è una delle migliori introduzioni che il calcio ha avuto nell'ultimo decennio, al di là delle critiche. Sta portando tanta giustizia in più, nonostante rimanga ancora qualche errore. Concetto (Lo Bello, ndr) era un arbitro con la A maiuscola, quello che oggi ci manca un po'. Tutti vorrebbero avere arbitri con la A maiuscola ma non è facile: siamo di fronte ad un cambio generazionale importante. Rosario era un esempio per me ed è stato un onore essere amministrato da lui. Var o non Var l'arbitro deve prendere sempre una decisione".