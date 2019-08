Robben apre ad un clamoroso ritorno: “Ritiro? Forse tra uno o due mesi..”

L’ ex Bayern Monaco Arjen Robben, proprio in Germania per tanti anni è stato compagno del neo acquisto viola Ribery. Al termine della scorsa stagione, a causa dei numerosi problemi fisici, ha deciso di ritirarsi ma la sua scelta pare non essere definitiva. Infatti, al programma radiofonico NPO Radio ha dichiarato:

Ritirarmi è stata senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso in carriera. Ma come dico sempre: mai dire mai. Forse tra uno o due mesi avrò quella strana sensazione di perdere tutto e troppo in fretta che dovrò tornare indietro. Ovviamente non sarebbe facile, soprattutto man mano che passa il tempo.