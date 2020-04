Rizzoli: “La palla è in mano al governo. Col virus saranno inevitabili cambi di regolamento”

Nicola Rizzoli, ex fischietto di prim’ordine e attuale designatore degli arbitri della massima serie è stato raggiunto dal Corriere di Bologna. Ecco le sue parole circa una possibile ripartenza del campionato di Serie A:

La risposta è sempre la stessa: non sappiamo con sicurezza quando sarà possibile ripartire. Non siamo noi ad avere la palla, ma il governo e gli scienziati, vedremo che decideranno . Quel che possiamo fare sono delle ipotesi da dover rivedere di continuo, ma il via lo danno loro. Questa emergenza colpisce tutti: ci sono settori dove la sofferenza è più alta a causa del Coronavirus. Come cambierà il calcio? Una volta terminata l’emergenza, anche noi dovremo rivedere molte cose. Partecipo ad un gruppo di lavoro coordinato dalla Uefa dove sono presenti le 5 principali leghe d’Europa. Ci scambiamo informazioni e ipotesi, e la cose più problematiche oltre alla sicurezza dei viaggi riguarderanno il cambio di abitudini che ci attende, dagli spogliatoi separati agli atteggiamenti in campo senza proteste all’arbitro, con esultanze diverse, abbracci e trattenute sui corner.