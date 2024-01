Riva come Beckenbauer, a Riyad fischiato il minuto di silenzio

Gigi Riva è stato una leggenda del calcio italiano, ma non solo. La notizia della morte era arrivata poco prima della partita, e durante l'intervallo è stato riservato un minuto di silenzio a Rombo Di Tuono. Ma il gesto non stato apprezzato dai sauditi. Infatti alcuni hanno fischiato, così come era successo per Franz Beckenbauer. La spiegazione è che al popolo saudita non appartiene l'usanza del minuto di raccoglimento, come riportato da Cronache Di Spogliatoio. ma certamente non una bella figura per il nostro calcio