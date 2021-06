Ritiri, il programma dei club di Serie A. Le big a casa, Trentino meta preferita

Il programma dei ritiri. Tutti (o quasi) in Trentino

Da luglio tornano i ritiri per le squadre partecipanti alla prossima Serie A. tante le squadre che si sposteranno nelle varie località italiane e non solo. La Fiorentina, come noto alloggia da metà a fine luglio a Moena, una vera e propria seconda casa viola. Il Bologna sarà ancora a Pinzolo. Il Cagliari ha fissato a Pejo le amichevoli con Real Vicenza e Spal il 18 e il 21 mentre chiuderà il ritiro nella penisola il 24 a Vicenza con la squadra di Mimmo Di Carlo. Il Torino ha optato per Santa Cristina di Val Gardena. Solito Primiero per il Verona di Di Francesco. Lo Spezia si dividerà tra due località: Prato allo Stelvio la prima parte (12-25) e Ronzone, la seconda (28-7 agosto). Il neo promosso Venezia conferma San Vito di Cadore. Le big, invece, restano a casa. La Roma di Mourinho, che comincia il 6 a Trigoria ancora sta riflettendo sul da farsi. L’Inter l’8 sarà ad Appiano come il Milan, stesso giorno a Milanello. Ma i meneghini stanno definendo il tour negli Usa. La Juve deve decidere se il 14 o il 15, ma sarà alla Continassa. L’Atalanta pensa ad evitare gli assembramenti e ripiega su Zingonia. Lo riportaLa Gazzetta dello Sport.