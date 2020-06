“Spero che passi la linea federale. Senza ‘furbate’, sono una brutta roba. Essere furbi non funziona mai. In un momento di difficoltà come questo il nostro mondo non può permetterselo”. Lo dice il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri entrando al consiglio federale della Figc che a breve prenderà il via. Al centro della discussione le linee guida per la ripartenza e l’eventuale piano B in caso di nuovo stop ai campionati a causa del Covid-19; sull’argomento pesa la delibera della Lega di A che chiede eventualmente il blocco delle retrocessioni. (ANSA).