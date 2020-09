Riparte stasera 30° minuto su Toscana Tv

Riparte alle 21.15 su Toscana tv la 15a edizione di 30 esimo minuto come sempre capitanata da Simone Pagnini coadiuvato dalla coppia inseparabile formata da Leonardo Petri e dal super tifoso Leonardo Vonci. È’ una sorta di talk show sul calcio, in particolare sulla Fiorentina con grandi ospiti . Il programma è visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con violanews. Un grande in bocca al lupo a Simone Pagnini, che è anche nostro esperto del mondo arbitrale, per la nuova stagione.