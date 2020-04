Valdo: “Fiorentina occasione mancata. Lazaroni e Ranieri mi volevano”

Ricordate Valdo, ex centrocampista del Benfica? Nel 1990 fu un autentico tormentone estivo. Alla fine il brasiliano non arrivò alla Fiorentina. L’attyale Ct della Repubblica del Congo confessa a TMW:

Lazaroni insisteva molto per avermi ma in realtà ci furono anche altri due tentativi della Fiorentina negli anni successivi. Mi voleva anche Ranieri. mi sarebbe in effetti piaciuto giocare nella Fiorentina. Firenze è bella e sono stato alcune volte come turista. In quegli anni però i trasferimenti erano più complicati rispetto ad oggi e se un club si metteva in testa di non cedere un giocatore non c’era granché da fare. Peccato perché è stata una bella Fiorentina quella degli anni Novanta, con Batigol e Rui Costa.