Ricordate Sem Moioli? Da collaboratore di Sousa ad un progetto con… Rocco Siffredi

Ricordate Sem Moioli, strettissimo collaboratore di Paulo Sousa durante la sua esperienza alla Fiorentina? Ebbene, sta iniziando una partnership con… il re del porno: Rocco Siffredi. Il progetto è quello di creare una sorta di Disneyworld a luci rosse, ovvero un parco multimediale con sede a Budapest. Il ruolo di Moioli in tutto ciò? Quello di sviluppare il progetto digitale. Non una novità per lui, visto che negli anni ’90 curò il sito ufficiale del Fenomeno, Ronaldo. Lo riporta calciomercato.com