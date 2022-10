Ricordate Dalbert? Ko alle spalle: ecco quando rientra

L'ex calciatore della Fiorentina Dalbert Henrique è ormai vicino al rientro. Il terzino brasiliano di proprietà dell'Inter, infatti, come scrive FcInterNews, dovrebbe tornare in campo a novembre dopo il lungo infortunio dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore. Inizialmente i tempi previsti per il rientro erano più lunghi, ma senza forzare e rischiare nulla dovrebbe tornare abile e arruolabile per il prossimo mese. Motivo per cui i nerazzurri potrebbero trovargli già una sistemazione nel mese di gennaio, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo.