Ricciardi (OMS): “La strada giusta è giocare il campionato a porte chiuse”

Walter Ricciardi è un membro dell’esecutivo OMS (Organizzazione mondiale della sanità), il tecnico ha parlato a Sky in merito alle prossime gare di Serie A:

Per le prossime gare di Serie A, la strada giusta è quella di disputare gli incontri a porte chiuse. La prima strategia deve rimanere quella di non non far incontrare persone in luoghi dove sono a stretto contatto tra di loro, seppure all’aperto, come allo stadio. In veste di esperto e tifoso ho consigliato questo indirizzo.