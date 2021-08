Ribery-Bayern, arriva una brusca frenata. La dirigenza chiude al ritorno

Il campione francese ancora senza squadra a pochi giorni dall'inizio dei maggiori campionati europei

"Non stiamo pensando di ingaggiare Ribery", queste le parole che non lasciano spazio ad interpretazioni, pronunciate in conferenza stampa dal CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn. L'ex leggendario portiere tedesco ha commentato le voci che raccontavano di Franck Ribery pronto a vestire nuovamente i colori dei bavaresi. Come più volte abbiamo raccontato, l'ex gigliato non ha nessuna intenzione di smettere con il calcio giocato. Anzi si tiene in forma e sta cercando una nuova avventura a cui dedicare la sua immensa professionalità e dedizione.